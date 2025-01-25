Сингапур (WTA). Калинская начнет матчем с Доулхайд, Полина Кудерметова – с Биррелл
Прошла жеребьевка турнира WTA 250, который начнется 27 января.
Анна Калинская (1) сыграет с Кэролайн Доулхайд, Элиза Мертенс (2) – с Тэйлор Таунсенд. Отметим, что американка еще в Мельбурне: завтра ей предстоит финал в паре с Катериной Синяковой.
Полина Кудерметова (5) встретится с Кимберли Бирелл (WC), Эрика Андреева – с квалифаером.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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