Сингапур (WTA). Калинская начнет матчем с Доулхайд, Полина Кудерметова – с Биррелл

Прошла жеребьевка турнира WTA 250, который начнется 27 января.

Анна Калинская (1) сыграет с Кэролайн Доулхайд, Элиза Мертенс (2) – с Тэйлор Таунсенд . Отметим, что американка еще в Мельбурне: завтра ей предстоит финал в паре с Катериной Синяковой .

Полина Кудерметова (5) встретится с Кимберли Бирелл (WC), Эрика Андреева – с квалифаером.

Полностью сетка здесь .