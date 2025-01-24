Австралийским теннисистам посоветовали не играть в России. Поводом стало выступление Коккинакиса на выставочном турнире в Петербурге
Tennis Australia сделала предупреждение австралийским игрокам после того, как Танаси Коккинакис проигнорировал совет федерации не участвовать в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Турнир, организованный «Газпромом», прошел с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. В Австралии введены санкции против «Газпрома».
«В течение нескольких лет Tennis Australia в публичном и частном порядке поддерживала украинских спортсменов и добивалась соблюдения общегосударственной политики в отношении России. Мы продолжаем поддерживать и соблюдать рекомендации.
Мы советуем спортсменам не играть в России и ведем переговоры с Министерством иностранных дел Австралии, чтобы предоставить игрокам информацию о возможных последствиях выступлений в этом регионе», – сказано в заявлении Tennis Australia.
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