Синнер о матче Джоковича и Алькараса: «Мы все хотим видеть такие соперничества. Оно на данный момент лучшее в теннисе»
Янник Синнер высказался о матче Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.
В интервью на корте Джим Курье спросил у Синнера, смотрел ли он встречу Джоковича и Алькараса.
«Да, я посмотрел. Потому что знал, что смогу поспать подольше.
Это был потрясающий матч. Такие встречи должны быть полуфиналами или финалами. Мы все хотим видеть такие соперничества. Карлос против Новака – на данный момент лучшее соперничество в теннисе.
Там были потрясающие розыгрыши, потрясающий теннис».
Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?
Опубликовал: Кирилл Куценко
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