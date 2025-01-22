Синнер о матче Джоковича и Алькараса: «Мы все хотим видеть такие соперничества. Оно на данный момент лучшее в теннисе»

Янник Синнер высказался о матче Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

В интервью на корте Джим Курье спросил у Синнера, смотрел ли он встречу Джоковича и Алькараса.

«Да, я посмотрел. Потому что знал, что смогу поспать подольше.

Это был потрясающий матч. Такие встречи должны быть полуфиналами или финалами. Мы все хотим видеть такие соперничества. Карлос против Новака – на данный момент лучшее соперничество в теннисе.

Там были потрясающие розыгрыши, потрясающий теннис».

Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?