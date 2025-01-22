Зверев, Руне и Музетти заявились на турнир в Рио, Фонсека получил wild card
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Рио, который пройдет с 17 по 23 февраля.
В Бразилии планируют выступить:
Александр Зверев (2);
Хольгер Руне (13);
Лоренцо Музетти (15);
Алехандро Табило (26);
действующий чемпион Себастьян Баес (28).
18-летний Жоао Фонсека получил wild card от организаторов.
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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