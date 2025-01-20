29-летний Сонего впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Лоренцо Сонего обыграл Лернера Тьена в четвертом круге AO – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

29-летний итальянец впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». До этого выступления в Мельбурне его лучшим результатом был четвертый круг на «Ролан Гаррос» в 2020-м и 2023-м и на «Уимблдоне»-2021.

Теперь Сонего сыграет с Беном Шелтоном или Гаэлем Монфисом.