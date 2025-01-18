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Алекс Микельсен: «5 лет назад я вообще не думал, что буду профессионалом. Но последние 3 года я пахал каждый день»

Алекс Микельсен ответил, удивлен ли он темпом своего прогресса.

Сегодня она обыграл в третьем круге Australian Open Карена Хачанова – 6:3, 7:6(5), 6:2.

– Пять лет назад я вообще не думал, что буду профессионалом. Но последние три года я пахал каждый день.

Так что да и нет. Я очень доволен прогрессом. Но я знаю, как упорно я работал.

– Почему вы не думали, что станете профи?

– Меня так воспитали. Я так смотрел на теннис. В детстве я постоянно смотрел теннис и думал: «Кайф, эти ребята играют на лучших стадионах мира». Но я никогда не считал, что смогу быть на их месте.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Микельсена
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