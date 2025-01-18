Микельсен после победы над Хачановым: «Я никогда так хорошо не играл с форхенда»
Алекс Микельсен прокомментировал победу над Кареном Хачановым.
Он выиграл 6:3, 7:6(5), 6:2 и впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема».
«Я не знаю, что происходит. С форхенда играл невероятно. Я никогда так хорошо не играл с форхенда.
Очень рад, что продолжаю движение вперед. Слов почти нет».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Микельсена на корте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем