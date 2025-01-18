Микельсен после победы над Хачановым: «Я никогда так хорошо не играл с форхенда»

Алекс Микельсен прокомментировал победу над Кареном Хачановым.

Он выиграл 6:3, 7:6(5), 6:2 и впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема».

«Я не знаю, что происходит. С форхенда играл невероятно. Я никогда так хорошо не играл с форхенда.

Очень рад, что продолжаю движение вперед. Слов почти нет».