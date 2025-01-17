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Кафельников о вылете Медведева с Australian Open: «Единственное, что я могу сказать, – он был не подготовлен к турниру»

Евгений Кафельников высказался о поражении Даниила Медведева на Australian Open.

Прошлогодний финалист проиграл во втором круге 19-летнему Лернеру Тьену – 3:6, 6:7(4), 7:6(8), 6:1, 6:7(7-10). В третьем сете Даниил отыграл матчбол, а в пятом не подал на победу при счете 6:5.

«Результат выступления на Открытом чемпионате Австралии, естественно, неудовлетворительный для Медведева. А с чем это связано и стало ли стечением обстоятельств, мне ответить сложно. Единственное, что я могу сказать, – он был не подготовлен к турниру. Почему так получилось, судить трудно, может быть много факторов различного рода. И как результат – Даниил вылетает во втором круге турнира Большого шлема, чего раньше за ним никто не замечал», – цитирует Кафельникова «РИА Новости».

Как Медведев проиграл на Australian Open: угрожал зрителю, получил штраф, отыграл матчбол, не подал на победу

Медведева выбил тинейджер по имени Ученик. Он играет в теннис с 1,5 лет, а школу окончил в 15

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: «РИА Новости»
logoДаниил Медведев
logoAustralian Open
logoATP
logoЕвгений Кафельников
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