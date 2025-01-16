Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в матче с Тьеном
Даниил Медведев швырнул ракетку во втором круге Australian Open.
Он проиграл первый сет Лэрнеру Тьену, во второй партии дважды упускал брейк, а при счете 3:3 снова проиграл подачу.
После этого он запустил ракетку в боковой рекламный щит на корте.
За это он получил предупреждение за неспортивное поведение.
В первом матче на Australian Open Медведев разбил ракетку о камеру на сетке.
Опубликовал: Павел Ниткин
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