Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в матче с Тьеном

Даниил Медведев швырнул ракетку во втором круге Australian Open.

Он проиграл первый сет Лэрнеру Тьену, во второй партии дважды упускал брейк, а при счете 3:3 снова проиграл подачу.

После этого он запустил ракетку в боковой рекламный щит на корте.

За это он получил предупреждение за неспортивное поведение.

В первом матче на Australian Open Медведев разбил ракетку о камеру на сетке .