Мирра Андреева и Шнайдер сыграют с Паолини и Эррани во втором круге парного Australian Open

Определились соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на парном Australian Open.

Россиянки во вторник обыграли Анжелику Морателли и Катаржину Питер – 7:5, 6:1.

Во втором круге они встретятся с Жасмин Паолини и Сарой Эррани (4), сегодня победившими Дарью Сэвилл и Присциллу Хон (WC) – 6:1, 7:5

Напомним, Андреева и Шнайдер уступили Паолини и Эррани в финале Олимпиады-2024.