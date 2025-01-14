Джокович о теории, что рюкзак его сына с Пикачу – покемоном №25 – символизирует 25-й ТБШ: «Это получилось неспециально. Разве что по воле Бога»
С этим рюкзаком Джоковича заметили в аэропорту Брисбена, и в соцсетях предположили, что он символизирует 25-й «Большой шлем», который серб может выиграть в Австралии. У Пикачу номер 25 в классификации покемонов. Позже Джокович объяснил, что это рюкзак его сына Стефана.
В соцсетях сравнивают эту ситуацию с тем, что в 2023-м Джокович 22 раза приложил указательный палец к голове после победы в финале турнира в Аделаиде, а потом выиграл на Australian Open 22-й «Большой шлем».
«Это интересно и забавно, меня это очень повеселило. По правде говоря, это получилось неспециально. Разве что по воле Бога, как с 22 в Аделаиде... Тогда я тоже не делал этого специально, по крайней мере, не на сознательном уровне, возможно, как-то подсознательно. Какими бы ни были знаки, я надеюсь, что это [25-й «Большой шлем»] произойдет».
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