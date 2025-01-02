Новак Джокович: «Благодаря присутствию семьи в Австралии я не чувствую вину за то, что уехал. Я более мотивирован и спокоен»

Новак Джокович рад, что семья приехала вместе с ним в Австралию.

Также он отреагировал на теорию, что рюкзак с покемоном Пикачу, с которым его заметили в аэропорту Брисбена, символизирует 25-й «Большой шлем», который Джокович может выиграть в Австралии. У Пикачу номер 25 в классификации покемонов.

– У Пикачу номер 25. Это что-нибудь значит?

– Я лишь могу сказать, что мои дети, особенно сын, обожают Пикачу. Едва уловимые сигналы подсознания.

– Это их рюкзак или ваш?

– Это рюкзак сына. Но, выходя из аэропорта, я нес его рюкзак вместе со своим чемоданом.

– Вы видели, что обсуждалось?

– Да. Меня это рассмешило. Мне понравилось.

– Вы рассказали, как важно, что семья впервые приехала с вами в Австралию. Станет ли это секретным оружием, которое поможет вам показывать лучший теннис?

– Да, как я уже сказал на корте , со мной впервые приехала семья: дети, жена. На самом деле я тоже был немного удивлен, когда жена сказала, что хочет взять детей и приехать в Австралию. Я не ожидал, потому что знаю, что поездка долгая, у детей школа и так далее. Возникает много разных родительских хлопот.

Я занят здесь своим делом. Если у меня день матча, я посвящаю время подготовке, а жена заботится о детях. Она меня поддерживает, они с детьми стараются дарить мне любовь и энергию, которые необходимы, чтобы показывать лучший теннис.

Пока все складывается удачно. Я прекрасно чувствую себя на корте, отлично играю. В первую очередь [благодаря присутствию семьи] я не чувствую вину за то, что уехал очень далеко и очень надолго. Должен признаться, я чувствовал вину, когда ездил в Австралию в прошлые годы. Я уезжал на четыре-пять недель. Каждый раз, когда мне приходится расставаться с детьми и женой, мы много плачем. Это нелегко. Спрашиваешь себя: «Почему я должен делать это снова и снова?»

Сейчас мне намного легче, ведь я знаю: когда я вернусь с кортов, они будут меня ждать. Я более мотивирован и спокоен. Мы замечательно проводим время. Так я не думаю о теннисе 24/7, иногда я могу просто расслабиться и побыть вместе с ними.

Пока удается соблюдать баланс. Детям очень нравится на турнире. Есть несколько игроков, матчи которых они любят смотреть. Да, все отлично.