Бенчич обыграла Остапенко в первом круге Australian Open
Белинда Бенчич вышла во второй круг Australian Open.
Она обыграла Алену Остапенко за 1 час 56 минут – 6:3, 7:6(6).
Швейцарка не подала на матч и упустила пять матчболов при счете 5:4, а на тай-брейке сама отыграла двойной сетбол.
Бенчич выиграла первый матч на «Больших шлемах» после декрета. Напомним, в апреле прошлого года она родила дочь.
Дальше 421-я ракетка мира сыграет с Сюзан Ламенс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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