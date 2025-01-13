Бенчич обыграла Остапенко в первом круге Australian Open

Белинда Бенчич вышла во второй круг Australian Open.

Она обыграла Алену Остапенко за 1 час 56 минут – 6:3, 7:6(6).

Швейцарка не подала на матч и упустила пять матчболов при счете 5:4, а на тай-брейке сама отыграла двойной сетбол.

Бенчич выиграла первый матч на «Больших шлемах» после декрета. Напомним, в апреле прошлого года она родила дочь.

Дальше 421-я ракетка мира сыграет с Сюзан Ламенс.