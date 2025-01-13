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«Это даже не мамы. Скорее бабушки». Дрэйпер – о том, кто узнает его на улицах

Джек Дрэйпер рассказал, кто узнает его на улицах.

«В Великобритании на улице меня узнают в основном женщины в возрасте, которые играют в клубный теннис. Причем это даже не мамы. Скорее бабушки».

У Дрэйпера есть контракт с модельным подразделением агентства IMG.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: uk.news.yahoo.com
logoДжек Дрэйпер
logoATP
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