Мирра Андреева и Шнайдер во втором круге парного Australian Open могут сыграть с Эррани и Паолини
Роман Сафиуллин и Кристофер О’Коннелл сыграют с Тэллоном Грикспором и Ботиком ван де Зандшульпом.
Яна Сизикова и Кристина Букша поборются с Жаклин Кристиан и Камиллой Розателло, Анастасия Потапова и Ольга Данилович – с Хаоцзин Чжань и Людмилой Киченок (5).
Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с Анжеликой Морателли и Катаржиной Питер. Во втором круге они могут выйти на Сару Эррани и Жасмин Паолини (4). Соперницы итальянок по первому кругу – Присцилла Хон и Дарья Сэвилл (WC).
Вероника Кудерметова и Ена Шибахара (11) сыграют с Пеангтарн Плипеч и Цао Чиа И (WC), Ирина Хромачева и Анна Данилина (8) – с Камиллой Рахимовой и Сарой Соррибес Тормо.
Александра Панова и Ханьюй Го (12) поборются с Лизетт Кабрерой и Тайлой Престон (WC), Екатерина Александрова и Юэ Юань – с Катажиной Кавой и Кимберли Циммерман.
Анна Блинкова и Фан-Хсыэнь У встретятся с Джоди Беррейдж и Кларой Таусон, Людмила Самсонова и Элизабетта Коччаретто – с Анной Бондар и Моюкой Учиджимой.
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