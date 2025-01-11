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Мирра Андреева и Шнайдер во втором круге парного Australian Open могут сыграть с Эррани и Паолини

Australian Open опубликовал сетки парных турниров.

Роман Сафиуллин и Кристофер О’Коннелл сыграют с Тэллоном Грикспором и Ботиком ван де Зандшульпом.

Яна Сизикова и Кристина Букша поборются с Жаклин Кристиан и Камиллой Розателло, Анастасия Потапова и Ольга Данилович – с Хаоцзин Чжань и Людмилой Киченок (5).

Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с Анжеликой Морателли и Катаржиной Питер. Во втором круге они могут выйти на Сару Эррани и Жасмин Паолини (4). Соперницы итальянок по первому кругу – Присцилла Хон и Дарья Сэвилл (WC).

Вероника Кудерметова и Ена Шибахара (11) сыграют с Пеангтарн Плипеч и Цао Чиа И (WC), Ирина Хромачева и Анна Данилина (8) – с Камиллой Рахимовой и Сарой Соррибес Тормо.

Александра Панова и Ханьюй Го (12) поборются с Лизетт Кабрерой и Тайлой Престон (WC), Екатерина Александрова и Юэ Юань – с Катажиной Кавой и Кимберли Циммерман.

Анна Блинкова и Фан-Хсыэнь У встретятся с Джоди Беррейдж и Кларой ТаусонЛюдмила Самсонова и Элизабетта Коччаретто – с Анной Бондар и Моюкой Учиджимой.

Опубликовала: Любовь Энина
logoРоман Сафиуллин
logoБотик ван де Зандшульп
logoТэллон Грикспор
logoЖаклин Адина Кристиан
logoЯна Сизикова
logoМирра Андреева
logoАнастасия Потапова
logoОльга Данилович
logoЛюдмила Киченок
logoХаоцзин Чжань
logoСара Эррани
logoДиана Шнайдер
logoЖасмин Паолини
logoКатаржина Питер
logoВероника Кудерметова
Пеангтарн Плипеч
logoКамилла Рахимова
logoИрина Хромачева
logoАнна Данилина
logoСара Соррибес-Тормо
logoЕкатерина Александрова
Тайла Престон
logoАнна Блинкова
logoЮэ Юань
logoЛюдмила Самсонова
logoКлара Таусон
Джоди Анна Беррейдж
logoКристофер О'Коннелл
Цао Чиа И
logoПрисцилла Хон
logoФан-Хсыэнь У
logoКристина Букша
logoЕна Шибахара
logoКатажина Кава
logoХаньюй Го
logoМоюка Учиджима
logoАнжелика Морателли
logoАнна Бондар
logoЭлизабетта Коччаретто
Кимберли Циммерман
Лизетт Кабрера
logoАлександра Панова
logoДарья Сэвилл
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