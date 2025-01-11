Мирра Андреева и Шнайдер во втором круге парного Australian Open могут сыграть с Эррани и Паолини

Australian Open опубликовал сетки парных турниров.

Роман Сафиуллин и Кристофер О’Коннелл сыграют с Тэллоном Грикспором и Ботиком ван де Зандшульпом .

Яна Сизикова и Кристина Букша поборются с Жаклин Кристиан и Камиллой Розателло, Анастасия Потапова и Ольга Данилович – с Хаоцзин Чжань и Людмилой Киченок (5).

Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с Анжеликой Морателли и Катаржиной Питер . Во втором круге они могут выйти на Сару Эррани и Жасмин Паолини (4). Соперницы итальянок по первому кругу – Присцилла Хон и Дарья Сэвилл (WC).

Вероника Кудерметова и Ена Шибахара (11) сыграют с Пеангтарн Плипеч и Цао Чиа И (WC), Ирина Хромачева и Анна Данилина (8) – с Камиллой Рахимовой и Сарой Соррибес Тормо .

Александра Панова и Ханьюй Го (12) поборются с Лизетт Кабрерой и Тайлой Престон (WC), Екатерина Александрова и Юэ Юань – с Катажиной Кавой и Кимберли Циммерман.

Анна Блинкова и Фан-Хсыэнь У встретятся с Джоди Беррейдж и Кларой Таусон , Людмила Самсонова и Элизабетта Коччаретто – с Анной Бондар и Моюкой Учиджимой.