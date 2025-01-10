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Даниил Медведев: «Синнер и Алькарас – явные фавориты Australian Open, и это нормально. Я постараюсь что-нибудь придумать»

Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса фаворитами в Мельбурне.

– В прошлом году вы много говорили о Яннике и Карлосе, но все равно дошли до финала Australian Open. Вы были довольны, что вам удалось вмешаться в борьбу за титул. Вы по-прежнему считаете, что способны вмешаться, или вашу уверенность подорвали результаты против этих парней?

– Я бы сказал, что уверенности чуть меньше. Почему? Потому что в прошлом году, если не считать Australian Open, мне почти не удавалось вмешаться, ведь Карлос и Янник часто меня обыгрывали. На многих турнирах я далеко проходил, но не мог их обыграть.

Я бы хотел снова вмешаться в борьбу, потому что это означает, что я могу доходить до поздних стадий турнира и на них побеждать.

Опять же, на данный момент они явные фавориты, и это нормально. Я постараюсь что-нибудь придумать, и посмотрим, получится ли. В прошлом году я убедился, что того, что я показываю матчах против них, недостаточно, так что постараюсь прибавить.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Медведева
logoДаниил Медведев
logoAustralian Open
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoATP
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