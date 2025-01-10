  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о подготовке к Australian Open: «По-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни»
3

Медведев о подготовке к Australian Open: «По-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни»

Даниил Медведев прокомментировал подготовку к Australian Open.

Трехкратный финалист только полтора дня назад приехал в Мельбурне и не провел ни одного подготовительного турнира из-за рождения ребенка.

«Чувствую себя отлично. Это жизнь в туре – ребенок родился, и на следующий день ты сутки летишь в Австралию, где разница во времени 10 часов. Но я не против. Всегда говорил, что люблю теннис. Люблю путешествовать.

Подготовка к сезону прошла отлично. Не хочу слишком громко говорить, но, по-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни. Мы выделили на нее пять недель – это много.

В прошлом году я тоже не играл турниров перед Australian Open. По-моему, все слишком рано начинается. Я не праздную Рождество 25 декабря, но в России очень важна ночь с 31-го на 1-е – это время, когда приходит Дед Мороз и дарит подарки и так далее. И я в этот момент хочу быть дома.

Не думаю, что буду играть что-то перед Australian Open, потому что хочу проводить время с семьей – которая растет. Сезон начинается слишком рано. Но я отлично себя чувствую, потому что у меня было дополнительное время на тренировки».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Медведева
logoДаниил Медведев
logoAustralian Open
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
38-летний Монфис – второй в списке самых возрастных финалистов в истории ATP-тура
12 минут назад
Синнер о критике Кириоса: «Не хочу отвечать Нику или кому-то еще»
123 минуты назад
Australian Open. 12 января. Турнир начнут Котов, Зверев, Рууд, Мирра Андреева, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Соболенко
28 минут назад
Хобарт (WTA). 1/2 финала. Мертенс играет с Джойнт, Аванесян выбыла
141 минуту назадLive
Джокович – Звереву на пресс-конференции: «Как думаешь, ответ на вопрос, как выиграть «Большой шлем», найдется в космосе?»
141 минуту назад
Джокович не стал отвечать, есть ли у него доказательства того, что его отравили в Австралии
548 минут назад
Аделаида (WTA). 1/2 финала. Пегула встретится с Путинцевой, Самсонова не доиграла матч с Киз
659 минут назад
Окленд (ATP). Монфис и Бергс вышли в финал
4сегодня, 05:20
Аделаида (ATP). 1/2 финала. Пол поборется с Оже-Альяссимом, Корда – с Кецмановичем
вчера, 21:30
Макинрой о допинговых делах Синнера и Швентек: «Не думаю, что эти ситуации нанесли какой-либо ущерб теннису»
3вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября 2024, 08:00
Рекомендуем