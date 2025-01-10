Медведев о подготовке к Australian Open: «По-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни»

Даниил Медведев прокомментировал подготовку к Australian Open.

Трехкратный финалист только полтора дня назад приехал в Мельбурне и не провел ни одного подготовительного турнира из-за рождения ребенка .

«Чувствую себя отлично. Это жизнь в туре – ребенок родился, и на следующий день ты сутки летишь в Австралию, где разница во времени 10 часов. Но я не против. Всегда говорил, что люблю теннис. Люблю путешествовать.

Подготовка к сезону прошла отлично. Не хочу слишком громко говорить, но, по-моему, это была одна из лучших предсезонок в моей жизни. Мы выделили на нее пять недель – это много.

В прошлом году я тоже не играл турниров перед Australian Open. По-моему, все слишком рано начинается. Я не праздную Рождество 25 декабря, но в России очень важна ночь с 31-го на 1-е – это время, когда приходит Дед Мороз и дарит подарки и так далее. И я в этот момент хочу быть дома.

Не думаю, что буду играть что-то перед Australian Open, потому что хочу проводить время с семьей – которая растет. Сезон начинается слишком рано. Но я отлично себя чувствую, потому что у меня было дополнительное время на тренировки».