Мирра Андреева снялась с турнира в Аделаиде, ее заменит Саккари

Мирра Андреева пропустит турнир в Аделаиде.

В качестве причины в сетке указана смена расписания. На прошлой неделе в Брисбене Андреева дошла до полуфинала в одиночке и выиграла титул в паре с Дианой Шнайдер .

Вместо Андреевой соперницей Линды Носковой в завтрашнем первом круге станет лаки-лузер Мария Саккари .