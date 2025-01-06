Мирра Андреева снялась с турнира в Аделаиде, ее заменит Саккари
Мирра Андреева пропустит турнир в Аделаиде.
В качестве причины в сетке указана смена расписания. На прошлой неделе в Брисбене Андреева дошла до полуфинала в одиночке и выиграла титул в паре с Дианой Шнайдер.
Вместо Андреевой соперницей Линды Носковой в завтрашнем первом круге станет лаки-лузер Мария Саккари.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: сетка турнира в Аделаиде
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