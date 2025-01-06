Рейтинг WTA. Мирра Андреева дебютировала в топ-15, Полина Кудерметова поднялась на 50 строчек, Осака вернулась в топ-50
Полина Кудерметова поднялась на 50 строчек и стала 57-й ракеткой мира.
Мирра Андреева дебютировала в топ-15.
Наоми Осака вернулась в топ-50 впервые после рождения дочери.
Положение на 6 января 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9656
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8120
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6888
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5399
|5 (5)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|5325
|6 (6)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4821
|7 (7)
|Джессика Пегула (США)
|4671
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3551
|9 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3368
|10 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3214
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2895
|14 (14)
|Анна Калинская (Россия)
|2721
|15 (16)
|Мирра Андреева (Россия)
|2665
|26 (27)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1885
|27 (28)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1848
|28 (30)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1807
|35 (35)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1434
|50 (57)
|Наоми Осака (Япония)
|1145
|54 (64)
|Эшлин Крюгер (США)
|1050
|57 (107)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1036
|58 (48)
|Каролин Гарсия (Франция)
|1004
|62 (60)
|Камилла Рахимова (Россия)
|987
|68 (82)
|Алисия Паркс (США)
|937
|75 (77)
|Анна Блинкова (Россия)
|898
|77 (72)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|888
|84 (74)
|Слоун Стивенс (США)
|851
|86 (83)
|Эрика Андреева (Россия)
|838
|99 (113)
|Кимберли Бирелл (Австралия)
|756
Опубликовала: Любовь Энина
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