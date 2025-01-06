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  • Рейтинг WTA. Мирра Андреева дебютировала в топ-15, Полина Кудерметова поднялась на 50 строчек, Осака вернулась в топ-50
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Рейтинг WTA. Мирра Андреева дебютировала в топ-15, Полина Кудерметова поднялась на 50 строчек, Осака вернулась в топ-50

Полина Кудерметова поднялась на 50 строчек и стала 57-й ракеткой мира.

Мирра Андреева дебютировала в топ-15.

Наоми Осака вернулась в топ-50 впервые после рождения дочери.

PIF WTA Rankings

Положение на 6 января 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9656
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8120
3 (3) Коко Гауфф (США) 6888
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5399
5 (5) Циньвэнь Чжэн (Китай) 5325
6 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 4821
7 (7) Джессика Пегула (США) 4671
8 (8) Эмма Наварро (США) 3551
9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3368
10 (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 3214
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2895
14 (14) Анна Калинская (Россия) 2721
15 (16) Мирра Андреева (Россия) 2665
26 (27) Людмила Самсонова (Россия) 1885
27 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1848
28 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1807
35 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1434
50 (57) Наоми Осака (Япония) 1145
54 (64) Эшлин Крюгер (США) 1050
57 (107) Полина Кудерметова (Россия) 1036
58 (48) Каролин Гарсия (Франция) 1004
62 (60) Камилла Рахимова (Россия) 987
68 (82) Алисия Паркс (США) 937
75 (77) Анна Блинкова (Россия) 898
77 (72) Вероника Кудерметова (Россия) 888
84 (74) Слоун Стивенс (США) 851
86 (83) Эрика Андреева (Россия) 838
99 (113) Кимберли Бирелл (Австралия) 756
Опубликовала: Любовь Энина
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