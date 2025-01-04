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Хобарт (WTA). Блинкова начнет матчем с Перой, Вероника Кудерметова – с Коччаретто

Опубликована сетка турнира WTA 250 в Хобарте, который начнется 6 января.

Даяна Ястремская (1) сыграет с Кэти Волынец, Элиза Мертенс (2) – с квалифаером.

Аманда Анисимова (3) поборется с Дарьей Сэвилл (WC), Магда Линетт (4) – с Варварой Грачевой.

Анна Блинкова встретится с Бернардой Перой, Вероника Кудерметова – с Элизабеттой Коччаретто.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoДаяна Ястремская
logoАманда Анисимова
logoКэти Волынец
logoЭлиза Мертенс
logoАнна Блинкова
logoВарвара Грачева
logoБернарда Пера
logoМагда Линетт
logoВероника Кудерметова
logoДарья Сэвилл
logoЭлизабетта Коччаретто
logoWTA
logoHobart International
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