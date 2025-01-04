Хобарт (WTA). Блинкова начнет матчем с Перой, Вероника Кудерметова – с Коччаретто
Опубликована сетка турнира WTA 250 в Хобарте, который начнется 6 января.
Даяна Ястремская (1) сыграет с Кэти Волынец, Элиза Мертенс (2) – с квалифаером.
Аманда Анисимова (3) поборется с Дарьей Сэвилл (WC), Магда Линетт (4) – с Варварой Грачевой.
Анна Блинкова встретится с Бернардой Перой, Вероника Кудерметова – с Элизабеттой Коччаретто.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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