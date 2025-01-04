Лехечка в Брисбене вышел в финал в одиночке и в паре

Иржи Лехечка стал финалистом турнира в Брисбене в обоих разрядах.

Сегодня в одиночке он прошел Григора Димитрова – 6:4, 4:4 (отказ).

Это будет его четвертый одиночный финал на уровне ATP . Он чемпион прошлогоднего турнира в Аделаиде.

В паре с Якубом Меньшиком он обыграл Николаса Харри и Джованни Мпетши Перрикара – 7:5, 6:2.

За одиночный титул Лехечка сыграет с Рейлли Опелкой, а за парный – с Джулианом Кэшем и Ллойдом и Глэсспулом.