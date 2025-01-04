Лехечка в Брисбене вышел в финал в одиночке и в паре
Иржи Лехечка стал финалистом турнира в Брисбене в обоих разрядах.
Сегодня в одиночке он прошел Григора Димитрова – 6:4, 4:4 (отказ).
Это будет его четвертый одиночный финал на уровне ATP. Он чемпион прошлогоднего турнира в Аделаиде.
В паре с Якубом Меньшиком он обыграл Николаса Харри и Джованни Мпетши Перрикара – 7:5, 6:2.
За одиночный титул Лехечка сыграет с Рейлли Опелкой, а за парный – с Джулианом Кэшем и Ллойдом и Глэсспулом.
Опубликовала: Любовь Энина
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