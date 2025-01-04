Аделаида (WTA). Мирра Андреева сыграет с Носковой и может выйти на Пегулу, Касаткина встретится с Гадеки, Павлюченкова – с Вондроушовой

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Аделаиде.

Джессика Пегула (1) и Эмма Наварро (2) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина (3) встретится с Оливией Гадеки (WC), Даниэль Коллинс (4) – с Онс Жабер (WC).

Диана Шнайдер (6) сыграет с квалифаером, Анастасия Павлюченкова – с Маркетой Вондроушовой . Победительницы этих матчей встретятся во втором круге.

С квалифаерами также поборются Анна Калинская (7), Людмила Самсонова и Екатерина Александрова . Во втором круге Калинская и Самсонова могут выйти друг на друга, Александрова – на Наварро.

Мирра Андреева вторую неделю подряд сыграет с Линдой Носковой . Победительница выйдет на Пегулу.

Полностью сетка здесь .