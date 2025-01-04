  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Аделаида (WTA). Мирра Андреева сыграет с Носковой и может выйти на Пегулу, Касаткина встретится с Гадеки, Павлюченкова – с Вондроушовой
3

Аделаида (WTA). Мирра Андреева сыграет с Носковой и может выйти на Пегулу, Касаткина встретится с Гадеки, Павлюченкова – с Вондроушовой

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Аделаиде.

Джессика Пегула (1) и Эмма Наварро (2) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина (3) встретится с Оливией Гадеки (WC), Даниэль Коллинс (4) – с Онс Жабер (WC).

Диана Шнайдер (6) сыграет с квалифаером, Анастасия Павлюченкова – с Маркетой Вондроушовой. Победительницы этих матчей встретятся во втором круге.

С квалифаерами также поборются Анна Калинская (7), Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Во втором круге Калинская и Самсонова могут выйти друг на друга, Александрова – на Наварро.

Мирра Андреева вторую неделю подряд сыграет с Линдой Носковой. Победительница выйдет на Пегулу.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoДарья Касаткина
logoДаниэль Коллинс
logoДжессика Пегула
logoЭмма Наварро
logoАнастасия Павлюченкова
logoДиана Шнайдер
logoОнс Жабер
logoМаркета Вондроушова
logoМирра Андреева
logoАнна Калинская
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoЛинда Носкова
logoОливия Гадеки
logoAdelaide International
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
United Cup. Польша и США вышли в финал
207 минут назад
Брисбен (WTA). Соболенко обыграла Мирру Андрееву, Полина Кудерметова вышла в финал
4018 минут назад
Нисикори впервые с 2019-го вышел в финал турнира ATP
32 минуты назад
Гонконг (ATP). Шан не доиграл матч с Нисикори, Мюллер вышел в финал
4сегодня, 09:21
Карацев выиграл «Челленджер» в Таиланде
7сегодня, 08:40
Соболенко стала клиентом менеджерского агентства Осаки
3сегодня, 08:03
Рыбакина о Вукове: «Стефано никогда не обращался со мной плохо. Я недовольна комментариями людей в туре»
12сегодня, 07:41
Осака вышла в финал впервые после рождения дочери и вернется в топ-50
2сегодня, 06:57
Полина Кудерметова впервые вышла в финал турнира WTA
16сегодня, 06:29
Брисбен (ATP). 1/2 финала. Мпетши Перрикар встретится с Опелкой, Димитров не доиграл матч с Лехечкой
2сегодня, 06:03Live
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября 2024, 08:00
Рекомендуем