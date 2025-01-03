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Мирра Андреева: «Я смотрю разный теннис – иногда включаю Хингис, Граф. Еще мне нравится смотреть матчи Дастина Брауна»

– Для меня это был тяжелый матч, особенно психологически. Всегда тяжело играть против того, кто тебе нравится. Мы все любим Онс, в этом нет никаких сомнений. Морально было тяжело продолжать давить и играть агрессивно. Она очень хороша в розыгрышах, дропшотах, слайсах. План был в том, чтобы играть агрессивно и стабильно. Спасибо зрителям за то, что пришли. Для меня это много значит. Спасибо.

– Кончита и вся твоя команда уже ушли. Ты еще не дошла до сетки, а их уже не было. Куда они ушли? Теперь тебе самой нужно добираться до отеля? 

– Я не знаю. Может, они злятся на меня. Может, перенервничали. Понятия не имею. Обычно они меня ждут. Мы ещё об этом поговорим (улыбается).

– Ты много смотришь теннис. А что насчет тенниса старой школы? У тебя есть игроки из другой эпохи, которых уважаешь и матчи которых любишь смотреть?

– Я смотрю разный теннис. Иногда включаю Хингис, а также Граф. Они легенды... так что стараюсь брать с них пример и чему-то учиться. Еще мне нравится смотреть матчи Дастина Брауна. Очень интересный игрок. Так что я смотрю много тенниса. Знаю почти всех.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoМирра Андреева
logoКончита Мартинес
logoWTA
logoBrisbane International
logoОнс Жабер
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