Радукану и Мертенс снялись с турнира в Окленде

Эмма Радукану снялась с турнира в Окленде из-за травмы спины.

В первом круге против Робин Монтгомери ее заменила лаки-лузер Маи Хонтама.

Теперь Радукану планирует начать сезон на Australian Open.

Также с турнира снялась Элиза Мертенс. Ее место заняла Джоди Беррейдж, которая завтра сыграет с Хейли Батист.