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Радукану и Мертенс снялись с турнира в Окленде

Эмма Радукану снялась с турнира в Окленде из-за травмы спины.

В первом круге против Робин Монтгомери ее заменила лаки-лузер Маи Хонтама.

Теперь Радукану планирует начать сезон на Australian Open.

Также с турнира снялась Элиза Мертенс. Ее место заняла Джоди Беррейдж, которая завтра сыграет с Хейли Батист.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoASB Classic
травмы
logoЭмма Радукану
logoWTA
Маи Хонтама
logoЭлиза Мертенс
Джоди Анна Беррейдж
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