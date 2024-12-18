Бывшая 56-я ракетка мира Нао Хибино вышла замуж.

Сейчас Хибино 146-я в рейтинге WTA . Ее муж Хиротака Масуда играл в теннис по юниорам и на «Фьючерсах», но никогда не выступал в ATP-туре.