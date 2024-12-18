Хибино вышла замуж
Бывшая 56-я ракетка мира Нао Хибино вышла замуж.
Сейчас Хибино 146-я в рейтинге WTA. Ее муж Хиротака Масуда играл в теннис по юниорам и на «Фьючерсах», но никогда не выступал в ATP-туре.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хибино
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