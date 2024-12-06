Потапова о прошедшем сезоне: «Американские горки. Надо добавить стабильности и профессионализма за кортом»

35-я ракетка мира Анастасия Потапова подвела итоги года.

В 2024-м россиянка не выиграла ни одного титула.

– Насколько довольны минувшим сезоном?

– Сезон вышел двоякий. Я справилась с ним, хоть и были недочеты. Сезон длинный, всегда будут эти непонятные американские горки. Я сделала выводы по некоторым вещам, надеюсь, что в следующем году буду допускать другие ошибки.

– Какие элементы игры не устраивают? Над чем будете работать?

– Все устраивает, картинка игры неплохая. Надо добавить стабильности и профессионализма за кортом. Пойдет работа над деталями, – сказала Потапова в интервью «Матч ТВ».