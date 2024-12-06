Потапова о прошедшем сезоне: «Американские горки. Надо добавить стабильности и профессионализма за кортом»
35-я ракетка мира Анастасия Потапова подвела итоги года.
В 2024-м россиянка не выиграла ни одного титула.
– Насколько довольны минувшим сезоном?
– Сезон вышел двоякий. Я справилась с ним, хоть и были недочеты. Сезон длинный, всегда будут эти непонятные американские горки. Я сделала выводы по некоторым вещам, надеюсь, что в следующем году буду допускать другие ошибки.
– Какие элементы игры не устраивают? Над чем будете работать?
– Все устраивает, картинка игры неплохая. Надо добавить стабильности и профессионализма за кортом. Пойдет работа над деталями, – сказала Потапова в интервью «Матч ТВ».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
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