Хуан Карлос Ферреро: «Алькарасу не нужно все время играть на том невероятном уровне, на котором он хочет»

Теги Хуан Карлос Ферреро ATP Карлос Алькарас Теннис

Хуан Карлос Ферреро считает, что иногда Карлосу Алькарасу мешает перфекционизм.

«Мне кажется, иногда он хочет играть слишком хорошо. Ему не нужно все время играть на том невероятном уровне, на котором он хочет.

Иногда он должен немного сбавить обороты, сделать еще пару ударов, потом, может, пойти к сетке, укоротить, а потом вернуться, должен подольше быть психологически стабилен. Иногда у него случаются [психологические] спады, и он дает соперникам ненужные шансы», – сказал тренер Алькараса.

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