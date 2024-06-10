Карлос Алькарас: «Надеюсь, выиграю 24 «Больших шлема», но сейчас я не могу об этом думать»

Теги Новак Джокович Хуан Карлос Ферреро Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас хочет повторить рекорд по количеству выигранных «Больших шлемов».

– Вы мечтаете о 24 «Больших шлемах», как у Новака? Верите, что сможете их выиграть, ведь у вас есть время и все необходимое?

– Не знаю (улыбается). Надеюсь, что да.

Перед финалом Хуан Карлос [Ферреро, тренер] сказал мне: «Ты будешь бороться за третий титул на «Больших шлемах», ты через многое прошел и знаешь, как сложно выиграть «Большой шлем», а у Джоко их 24». Так что это невероятно.

Сейчас я не могу об этом думать. Я просто хочу двигаться вперед, а там посмотрим, сколько «Больших шлемов» будет у меня к концу карьеры. Надеюсь, выиграю 24, но сейчас я буду наслаждаться третьим, а там посмотрим (улыбается).

5 комментариев
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Красавец

Теннис хотели передать на Цыпу, Кису, Быдланю

Нет. Алькарас в очередной раз доказал что он достойный претендент на смену BIG-ов
Будет бороться за рекорды
КРАСАВЕЦ
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В принципиальном противостоянии Хуан Карлос Ферреро vs Киса Победа осталось за Испанцами
+2
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В Австралии сложно против околоподаванов будет, которые разыграли финал этого года. Но Синнера он уже обыгрывал на похожем юсо, а с Медведевым сложнее будет, его он ни на АО, ни на Юсо не побеждал.
+2
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+2
Ответ ugmyanswer
Красавец Теннис хотели передать на Цыпу, Кису, Быдланю Нет. Алькарас в очередной раз доказал что он достойный претендент на смену BIG-ов Будет бороться за рекорды КРАСАВЕЦ
Главное чтобы травмы обходили его стороной.
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Ответ corazon blanco
Главное чтобы травмы обходили его стороной.
Да, многовато для такого возраста
Но впечатляет 3 ТБШ на разных покрытиях в 21
ШМАЛЬ
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