Карлос Алькарас: «Надеюсь, выиграю 24 «Больших шлема», но сейчас я не могу об этом думать»

Карлос Алькарас хочет повторить рекорд по количеству выигранных «Больших шлемов».

– Вы мечтаете о 24 «Больших шлемах», как у Новака? Верите, что сможете их выиграть, ведь у вас есть время и все необходимое?

– Не знаю (улыбается). Надеюсь, что да.

Перед финалом Хуан Карлос [Ферреро, тренер] сказал мне: «Ты будешь бороться за третий титул на «Больших шлемах», ты через многое прошел и знаешь, как сложно выиграть «Большой шлем», а у Джоко их 24». Так что это невероятно.

Сейчас я не могу об этом думать. Я просто хочу двигаться вперед, а там посмотрим, сколько «Больших шлемов» будет у меня к концу карьеры. Надеюсь, выиграю 24, но сейчас я буду наслаждаться третьим, а там посмотрим (улыбается).