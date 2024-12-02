Россия выпала из топ-100 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг
России опустилась на 17 строчек в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.
Теперь сборная занимает 115-е место.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Италия;
Канада;
Чехия;
Словакия;
Австралия;
Швейцария;
Польша;
США;
Великобритания;
Испания.
Сборная России не выступает в командных теннисных соревнованиях с 2022 года.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: billiejeankingcup.com
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