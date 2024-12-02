Россия выпала из топ-100 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг

России опустилась на 17 строчек в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

Теперь сборная занимает 115-е место.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Италия; Канада; Чехия; Словакия; Австралия; Швейцария; Польша; США; Великобритания; Испания.

Сборная России не выступает в командных теннисных соревнованиях с 2022 года.