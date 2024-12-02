Григор Димитров: «Теннис, ты не раз разбивал мне сердце. Не знаю, стоит ли благодарить тебя за это, но я благодарю»

Григор Димитров записал признание в любви к теннису в рамках спецрубрики ATP.

«Дорогой теннис, у нас с тобой долгая история любви. Мы познакомились, когда мне было три года. У меня была очень маленькая ракетка, которую подарила мама. Наша первая встреча произошла, когда я бил мячом о раздолбанную стену в родном городе. Наша история приняла новый оборот, когда я пришел на корты с отцом, и он научил меня играть, за что я ему очень благодарен.

Эти годы были наполнены любовью, переживаниями, радостями, невероятными моментами, и я буду вечно благодарен за то, что ты привнес не только в мою жизнь, но и в мое сердце.

Это была любовь с первого взгляда. Но не то чтобы я влюбился в теннис, скорее, он пришел в мою жизнь. Не было конкретного момента, когда я понял, что полюблю теннис. Просто он стал частью моей жизни. И я никогда не оглядывался назад, не задумывался, нравится он или нет. Помню, когда мне было 11 лет, я выиграл турнир, кажется, во Франции, и сидел дома, смотрел на трофей, а потом пришли родители, и я сказал: «Вот чем я буду заниматься». Наверное, это стало поворотным моментом.

Теннис, ты не раз разбивал мне сердце. Не знаю, стоит ли благодарить тебя за это, но я благодарю. Мне пришлось преодолеть эти моменты, но в то же время ты показал мне, что теннис говорит на языке жизни.

Самые яркие воспоминания о теннисе... С чего начать? Победа на чемпионате Европы в 14 лет, на юниорских «Больших шлемах», потрясающие розыгрыши против величайших теннисистов, победы на особенных турнирах и все то, что заставляло меня широко улыбаться.

Всем этим я тоже обязан тебе. Так держать, теннис. С любовью, Григор».