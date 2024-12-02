Джокович о Дель Потро: «В 12 лет он был 2 метра ростом – а я всего метр»

Новак Джокович обратился к Хуану Мартину дель Потро после прощального матча.

Аргентинец обыграл серба со счетом 6:4, 7:5.

«Как и всех остальных на этом стадионе, меня переполняют эмоции. Еще я очень благодарен за возможность сыграть с другом, с прекрасным человеком, отличным человеком, отличным соперником. Для меня это тоже особенный день.

Я очень давно впервые увидел Хуана Мартина – кажется, это было во Франции, ему было 11-12 лет. Он уже был 2 метра ростом. В 12 он был 2 метра ростом – а я всего метр.

Я люблю и уважаю Хуана Мартина, но чуть по-другому, чем во времена, когда нужно было бороться с ним на крупнейших кортах мира. Тогда испытываешь уважение, но хочешь победить.

Но как я уже тысяч раз говорил, я не знаю ни одного человека, который не любил бы Хуана Мартина. Его все очень любят. Хуан Мартин – пример для всех нас. А его главная победа – то, что он чудесный человек».

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