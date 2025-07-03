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Джокович о том, что в 19-й раз вышел в 3-й круг «Уимблдона»: «Это значит, что я уже давно в теннисе – почти столько же, сколько лет Синнеру и Алькарасу»

Новак Джокович поделился эмоциями от победы над Дэном Эвансом.

Он обыграл британца 6:3, 6:2, 6:0 и вышел в 1/16 финала «Уимблдона».

– Вы вышли в третий круг «Уимблдона» в 19-й раз, больше, чем кто-либо в Открытой эре. Что эти цифры значат для вас?

–  Это значит, что я уже давно в теннисе (смеется). Почти столько же, сколько лет Синнеру и Алькарасу (улыбается).

Пока не могу осмыслить весь свой путь в теннисе – хотелось бы, но, думаю, это случится, когда я отложу ракетку и буду потягивать маргариту на пляже с Федерером и Надалем, – сказал Джокович в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: www.sports.ru
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