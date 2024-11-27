Маю о работе Джоковича и Маррея: «Я думал, что он уже заканчивает карьеру, но теперь есть ощущение, что мы снова увидим великого Новака»

Николя Маю прокомментировал решение Новака Джоковича сотрудничать с Энди Марреем.

«Я был немного удивлен, не буду скрывать. Но в то же время я был очень рад.

Здорово, что Энди снова в туре. Прошло немного времени – это похоже на то, что Новака тренировал Андре Агасси или когда Роджер Федерер сделал то же самое со Стефаном Эдбергом. Просто невероятно видеть, как эти легенды спорта возвращаются и помогают другим игрокам. Кроме того, думаю, это очень хорошая новость для Джоковича и всей его команды.

Честно говоря, я был немного пессимистичен в отношении Новака. Я думал, что он уже заканчивает карьеру и не выиграет «Большой шлем» в 2025-м. Думаю, он тоже это чувствовал.

Когда тяжело найти ресурсы внутри, то начинаешь искать снаружи, поэтому обновление команды может стать толчком. Я уверен, что Энди он придаст сил, и они оба захотят добиться успеха. Теперь у меня есть ощущение, что мы снова увидим великого Новака.

Он может внести свой вклад в эмоциональную сторону, в ментальную сторону и, самое главное, в игру. Хотя у Энди нет тренерского опыта, он отлично знает Новака, он знаком с ним уже более 20 лет, и это большое преимущество.

У них похожий стиль игры, хотя Новак был немного лучше. Будет интересно посмотреть, как он будет соревноваться под пристальным взглядом Энди, чрезвычайно умного человека». Такой человек, как Энди, очень хорошо поймет, что чувствует Новак на корте, и сможет во всем ему помочь».