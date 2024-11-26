Швентек – пятая теннисистка, три года подряд выигравшая больше всех титулов
Ига Швентек третий год подряд завершила сезон единоличным лидером по количеству выигранных титулов. В этом году у нее пять трофеев.
До нее три года подряд больше всех титулов выигрывали Серена Уильямс (2012-2015), Штеффи Граф (1987-1990), Мартина Навратилова (1978-1986) и Крис Эверт (1974-1977).
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @OptaAce
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