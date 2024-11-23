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Италия второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Команда Италии победила команду Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса. Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса (6:7(6), 6:3, 7:5), а Янник Синнер – Алекса де Минаура (6:3, 6:4).

Италия защищает титул Кубка Дэвиса – в прошлом году она обыграла в финале Австралию (2:0).

Опубликовано: Алёна Майорова
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