Италия второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Команда Италии победила команду Австралии в полуфинале Кубка Дэвиса. Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса (6:7(6), 6:3, 7:5), а Янник Синнер – Алекса де Минаура (6:3, 6:4).

Италия защищает титул Кубка Дэвиса – в прошлом году она обыграла в финале Австралию (2:0).