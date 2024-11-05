Рублев снялся с турнира в Меце
Андрей Рублев снялся с турнира в Меце.
Сегодня во втором круге он обыграл Лоренцо Сонего – 7:6(3), 7:5.
«Во время матча Андрей Рублев почувствовал боль, медики турнира заподозрили травму мышц живота. Он решил сняться с турнира и поехать в Турин, где сможет пройти процедуры и восстановиться, чтобы повысить шансы на участие в итоговом турнире ATP», – говорится в заявлении турнира.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @MoselleOpen
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