Андрей Рублев снялся с турнира в Меце.

Сегодня во втором круге он обыграл Лоренцо Сонего – 7:6(3), 7:5.

«Во время матча Андрей Рублев почувствовал боль, медики турнира заподозрили травму мышц живота. Он решил сняться с турнира и поехать в Турин, где сможет пройти процедуры и восстановиться, чтобы повысить шансы на участие в итоговом турнире ATP», – говорится в заявлении турнира.