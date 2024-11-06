Каспер Рууд: «Я не закончил школу, но я знаю не только о том, как бить по мячу»

Каспер Рууд рассказал о личных качествах.

– Мне нравится изучать разные вещи и я люблю, когда моя голова чем-то занята. Конечно, я не закончил школу, поэтому я понимаю, что вокруг много вещей, о которых я мог бы узнать. Например, политика кажется мне все более и более интересной. Я стараюсь следить за тем, что происходит в мире, в экономике.

Я знаю не только о том, как бить по мячу (улыбается).

– Определяет ли это в каком-то смысле вашу карьеру?

– Думаю, я всегда искал пути того, как я мог бы развиваться, но еще я знаю свои сильные стороны и хотел бы их придерживаться.

Я бы сказал, что к карьере я отношусь очень профессионально. Я никогда не бросаю тренировки и не отказываюсь от них, если только я не травмирован, и отношусь к каждой из них серьезно. Мне нравится быть сконцентрированным, будто в пузыре.

Я мало показываю эмоции, потому что мне хочется показать максимальный результат. Я не отношусь к тому типу игроков, которые могут одновременно шутить и играть, потому что я очень сосредоточен на победе.

Мне бы хотелось иногда проявлять больше индивидуальности или харизмы, и я стараюсь. Но стремление к победам в матчах отнимает слишком много сил (улыбается) .

– Что вы считаете самым дорогим и важным?

– Я бы сказал, что это простой вопрос. Для меня это [моя девушка] Мария, потому что я делюсь с ней всем и она рядом уже много лет (они встречаются с 2018 года – Спортс’‘).

Это странно, а может и нет, но мне кажется, правильно будет сказать, что это она. Это человек, с которым я связан и с которым, надеюсь, получится провести вместе еще много лет или всю оставшуюся жизнь.

Мы росли вместе с момента, когда нам было лет по 20, и это время было очень хорошим – надеюсь, оно будет продолжаться.