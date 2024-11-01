Чемпионка WTA Finals-2024 заработает более $5 млн. Призовой фонд вырос на 69,4%

Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который пройдет с 2 по 10 ноября.

Общий призовой фонд составил 15,25 млн долларов, что на 69,44% больше, чем в прошлом году.

В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $350 000.

Стадия Призовые-2024| Призовые-2023| Призовые-2022 Игрок, проигравший все матчи в группе 335 000 198 000 110 000 1/2 финала* 1 385 000 792 000 440 000 Финал* 2 320 000 954 000 860 000 Титул* 5 155 000 3 024 000 1 680 000

*Сумма при условии побед во всех матчах группового этапа.

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