Чемпионка WTA Finals-2024 заработает более $5 млн. Призовой фонд вырос на 69,4%
Стала известна схема распределения призовых на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, который пройдет с 2 по 10 ноября.
Общий призовой фонд составил 15,25 млн долларов, что на 69,44% больше, чем в прошлом году.
В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат $350 000.
|Стадия
|Призовые-2024|
|Призовые-2023|
|Призовые-2022
|Игрок, проигравший все матчи в группе
|335 000
|198 000
|110 000
|1/2 финала*
|1 385 000
|792 000
|440 000
|Финал*
|2 320 000
|954 000
|860 000
|Титул*
|5 155 000
|3 024 000
|1 680 000
*Сумма при условии побед во всех матчах группового этапа.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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