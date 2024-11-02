Циньвэнь Чжэн: «В отношениях с игроками предпочитаю держать дистанцию. Не смогу полностью сосредоточиться и бороться в матче против подруги»

Циньвэнь Чжэн не видит смысла дружить с соперницами по туру.

– Вы дружите с кем-то из игроков или предпочитаете держать дистанцию, потому что это ваши соперницы?

– Мой ответ очевиден: в отношениях с игроками я всегда предпочитаю держать дистанцию. У нас серьезная конкуренция. Я очень чуткий человек. Если я с кем-то подружусь и мне придется соперничать с ней на корте, я не смогу полностью сосредоточиться и бороться. Не смогу камонить, потому что буду странно себя чувствовать. Я хочу, чтобы моя подруга выиграла и у нее все было хорошо. На турнире нужен другой настрой.

Когда я это осознала, то решила не пытаться подружиться с кем-то в туре, ведь есть много людей за пределами теннисного мира. Зачем заводить друзей здесь? Я приезжаю соревноваться и выигрывать матчи.

Я считаю так (улыбается) .

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