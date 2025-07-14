Ник Кириос: «Честно, сейчас мужской теннис кажется менее живым. Конкуренции и азарта больше у женщин»

Ник Кириос прокомментировал победу Иги Швентек на «Уимблдоне»-2025.

«В этот момент понимаешь, что достиг вершины в спорте. Она выиграла «Уимблдон», она многократная чемпионка «Больших шлемов» – теннисное наследие уже обеспечено. Она одна из лучших в своем поколении и все еще в расцвете сил.

Мы видим настоящую чемпионку, уверенно доминирующую на корте. Что это [разгром в финале «Уимблдона»] даст ей с точки зрения уверенности в ближайший год? Возможно, она получит ту уверенность, которая позволит вырваться вперед среди лидеров женского тенниса. Сейчас я считаю Игу главной фавориткой US Open».

Также финалист «Уимблдона»-2022 высказался о нынешнем состоянии мужского тенниса.

«Честно, сейчас он кажется менее живым. Конкуренция угасла. Я смотрел, анализировал и комментировал матчи. Уровень высочайший, но конкуренции и азарта больше в женском теннисе.

Взять матчи Радукану с Соболенко или Анисимовой с Ариной – там борьба была настоящей. Вот что делает спорт захватывающим».

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?

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