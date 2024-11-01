Белград (ATP). Сафиуллин сыграет с Фоньини, Котов – с Этчеверри, де Минаур, Пол начнут со 2-го круга
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Белграде, который стартует 3 ноября.
Алекс де Минаур (1), Томми Пол (2), Франсиско Серундоло (3) и Иржи Лехечка (4) начнут со второго круга.
Роман Сафиуллин поборется с Фабио Фоньини.
Павел Котов встретится с Томасом Мартином Этчеверри (7).
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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