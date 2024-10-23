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Капитан команды Казахстана: «Рыбакина чувствует себя хорошо, планирует сыграть на итоговом»

Капитан команды Казахстана Юрий Щукин рассказал о планах Елены Рыбакиной.

Казахстанка не играла с US Open.

«В настоящее время наши спортсменки готовятся к выступлению против сборной [Южной] Кореи. В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева.

Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды [Южной] Кореи», – заявил капитан команды Казахстана Юрий Щукин.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Федерации тенниса Казахстана
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