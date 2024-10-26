21-летний Мпетши Перрикар вышел во второй финал ATP в сезоне и карьере

50-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар в полуфинале турнира в Базеле обыграл №14 Хольгера Руне – 7:6(6), 6:4.

21-летний француз вышел во второй финал в сезоне и карьере. В Лионе он взял титул.

Эта победа стала для Мпетши Перрикара четвертой в матчах с соперниками из топ-20 (при одном поражении).

Завтра он поборется с Беном Шелтоном (1:0 в личных встречах).