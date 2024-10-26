Гонконг (WTA). Халеп сыграет с Юэ Юань, Шнайдер и Бетова начнут матчами с квалифаерами

Опубликована сетка турнира WTA 250 в Гонконге, который пройдет на следующей неделе.

Диана Шнайдер (1) и Маргарита Бетова сыграют с квалифаерами, а Анастасия Захарова встретится с Бернардой Перой.

Кэти Болтер (2) начнет выступление матчем с Аой Ито, Симона Халеп поборется с Юэ Юань (6).