Коннорс об апелляции по делу Синнера: «Теннис может не пережить дисквалификацию игрока такого уровня»
Джимми Коннорс прокомментировал апелляцию WADA по делу Янника Синнера.
«Теннис для него – способ избегания. Как только он на корте, у него остается мало вещей, о которых он может думать – только об игре и сопернике. Он знает, что делать, чтобы выиграть. Но чем заниматься оставшиеся 20 часов в сутках? Я не настолько с ним близок, чтобы понимать, как это на него влияет. И, честно говоря, не в моем стиле быть частью этого.
Все, что я знаю, это то, что теннис может не выдержать дисквалификацию игрока настолько высокого уровня. В прошлом [WADA] уже показывало, что не боится убирать из тура теннисистов с рейтингом пониже. Но я не знаю, переживет ли теннис ситуацию с топ-игроком».
WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Quotidiano Sportivo
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