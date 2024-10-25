Коннорс об апелляции по делу Синнера: «Теннис может не пережить дисквалификацию игрока такого уровня»

Джимми Коннорс прокомментировал апелляцию WADA по делу Янника Синнера.

«Теннис для него – способ избегания. Как только он на корте, у него остается мало вещей, о которых он может думать – только об игре и сопернике. Он знает, что делать, чтобы выиграть. Но чем заниматься оставшиеся 20 часов в сутках? Я не настолько с ним близок, чтобы понимать, как это на него влияет. И, честно говоря, не в моем стиле быть частью этого.

Все, что я знаю, это то, что теннис может не выдержать дисквалификацию игрока настолько высокого уровня. В прошлом [WADA] уже показывало, что не боится убирать из тура теннисистов с рейтингом пониже. Но я не знаю, переживет ли теннис ситуацию с топ-игроком».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?