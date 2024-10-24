Мпетши Перрикар прервал 11-матчевую победную серию Оже-Альяссима в Базеле
Феликс Оже-Альяссим не защитил титул в Базеле.
Сегодня он проиграл во втором круге Джованни Мпетши Перрикару – 1:6, 6:7(6).
Канадец – чемпион 2022-го и 2023 года. Прервалась его 11-матчевая победная серия на турнире.
Теперь Оже-Альяссим потеряет 450 очков и выпадет из топ-25.
Мпетши Перрикар, который третий раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP, завтра поборется с Денисом Шаповаловым.
Опубликовала: Любовь Энина
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