Мпетши Перрикар прервал 11-матчевую победную серию Оже-Альяссима в Базеле

Феликс Оже-Альяссим не защитил титул в Базеле.

Сегодня он проиграл во втором круге Джованни Мпетши Перрикару – 1:6, 6:7(6).

Канадец – чемпион 2022-го и 2023 года. Прервалась его 11-матчевая победная серия на турнире.

Теперь Оже-Альяссим потеряет 450 очков и выпадет из топ-25.

Мпетши Перрикар, который третий раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP , завтра поборется с Денисом Шаповаловым .