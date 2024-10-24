Линетт больше не работает с тренером Иэном Хьюзом

Магда Линетт завершила сотрудничество с тренером Иэном Хьюзом.

«Любое приключение когда-нибудь заканчивается... Иэн, спасибо за эти удивительные 2,5 года! Для меня было честью работать с тобой, и ты всегда будешь частью моей семьи. Минувшие годы много для меня значили, и хотя этот этап заканчивается, ты всегда будешь занимать особое место в моей жизни», – написала Линетт.

За время работы с Хьюзом она дебютировала в топ-20, дошла до полуфинала Australian Open-2023, до финала в Ченнае (2022), Гуанчжоу (2023) и Руане (2024) и выиграла титул в Праге (2024).

В команде польки остался Марк Геллард.