Тим после прощального матча в Вене: «Хочу поблагодарить болельщиков за все эти феноменальные годы. Весь путь был настоящей мечтой»
Доминик Тим обратился к домашней публике после вылета с турнира в Вене.
В последнем матче в карьере он уступил Лучано Дардери – 6:7(6), 2:6.
«За последние несколько месяцев мне уже удалось много раз попрощаться, но сегодня хочу поблагодарить вас за все эти феноменальные годы.
Я только часть этой карьеры. Весь путь был настоящей мечтой, и сегодня я хочу, чтобы этот вечер был вашим. Все получилось просто идеально. Спасибо!» – сказал Тим после матча.
6 главных моментов в карьере Доминика Тима – сегодня он ушел из тенниса
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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