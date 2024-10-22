Тим после прощального матча в Вене: «Хочу поблагодарить болельщиков за все эти феноменальные годы. Весь путь был настоящей мечтой»

Доминик Тим обратился к домашней публике после вылета с турнира в Вене.

В последнем матче в карьере он уступил Лучано Дардери – 6:7(6), 2:6.

«За последние несколько месяцев мне уже удалось много раз попрощаться, но сегодня хочу поблагодарить вас за все эти феноменальные годы.

Я только часть этой карьеры. Весь путь был настоящей мечтой, и сегодня я хочу, чтобы этот вечер был вашим. Все получилось просто идеально. Спасибо!» – сказал Тим после матча.

6 главных моментов в карьере Доминика Тима – сегодня он ушел из тенниса