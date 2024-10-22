Доминик Тим провел последний матч в карьере
31-летний Доминик Тим завершил карьеру. Последним матчем для него стал первый круг в Вене, в котором он уступил Лучано Дардери (6:7(6), 2:6).
Австриец – экс-третья ракетка мира, победитель US Open-2020, финалист Austalian Open-2020 и «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м. Всего на счету Тима 17 титулов ATP.
После матча состоялась церемония в его честь.
Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья
Опубликовал: Кирилл Куценко
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