Судья Габа ошибся в пользу Шелтона в матче с Этчеверри. Гейм закончился единственным брейком в первом сете

Судья на вышке Арно Габа ошибся в первом круге турнира в Базеле.

Французский арбитр работает на матче Бена Шелтона и Томаса Мартина Этчеверри (6:3, 4:3, идет второй сет).

Эпизод произошел в первом сете на подаче Этчеверри при счете 3:2 15:30 в пользу Шелтона. После размена на задней линии мяч после удара американца приземлился в ауте, после чего попал в ногу Этчеверри. Однако судья решил, что мяч попал в ногу аргентинца до того, как коснулся корта.

В результате ошибки счет стал 15:40 вместо 30:30, и в этом же гейме Шелтон взял подачу соперника.