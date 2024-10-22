Судья Габа ошибся в пользу Шелтона в матче с Этчеверри. Гейм закончился единственным брейком в первом сете
Судья на вышке Арно Габа ошибся в первом круге турнира в Базеле.
Французский арбитр работает на матче Бена Шелтона и Томаса Мартина Этчеверри (6:3, 4:3, идет второй сет).
Эпизод произошел в первом сете на подаче Этчеверри при счете 3:2 15:30 в пользу Шелтона. После размена на задней линии мяч после удара американца приземлился в ауте, после чего попал в ногу Этчеверри. Однако судья решил, что мяч попал в ногу аргентинца до того, как коснулся корта.
В результате ошибки счет стал 15:40 вместо 30:30, и в этом же гейме Шелтон взял подачу соперника.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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